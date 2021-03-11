Модель таинственно исчезла в Москве

По данным телеканала, о пропаже девушки в полицию заявил ее друг. Мужчина рассказал, что Ведлер, которая в последнее время жила в отеле на Лесной улице, перестала выходить на связь еще 24 февраля. Кроме того, с того момента она не сделала ни одной публикации в Instagram, хотя раньше размещала посты регулярно.