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Стало известно о таинственном исчезновении модели в Москве

Мослента
39 минут назад
Модель Гретта Ведлер исчезла в Москве при таинственных обстоятельствах. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.
Модель таинственно исчезла в Москве
Фото: Моя Столица / YouTubeМоя Столица / YouTube
По данным телеканала, о пропаже девушки в полицию заявил ее друг. Мужчина рассказал, что Ведлер, которая в последнее время жила в отеле на Лесной улице, перестала выходить на связь еще 24 февраля. Кроме того, с того момента она не сделала ни одной публикации в Instagram, хотя раньше размещала посты регулярно.
Как отметил друг модели, девушка состояла в отношениях с неким мужчиной, который преследовал ее и угрожал убийством — до этого он якобы украл у Ведлер 150 тысяч рублей и запугивал ее, чтобы та не обращалась в полицию. В настоящее время его номер телефона также недоступен.
Ранее в марте сообщалось, что модель Алена Крюкова, становившаяся финалисткой конкурса «Мисс Россия» в 2013 году, лишилась украшения стоимостью около 300 тысяч рублей. Девушка пожаловалась, что ее бывший сожитель, гражданин Турции, сорвал с нее цепочку с бриллиантовым кулоном и скрылся.
Происшествия,РЕН ТВ,Москва,
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