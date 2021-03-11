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Трехлетний ребенок выпал с пятого этажа и выжил в России 

Lenta.ru 53 минуты назад
Трехлетний ребенок выпал с пятого этажа и выжил
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
В Люберцах Московской области трехлетний мальчик выпал с пятого этажа и выжил — ребенка госпитализировали с ушибами, переломом руки и черепно-мозговой травмой. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.
Следствие утверждает, что мальчик выпал из окна в тот момент, когда его мать выходила на улицу выбросить мусор. В это время он залез на подоконник и открыл окно.
По факту произошедшего организована проверка.
Ранее аналогичный случай произошел в Магнитогорске. Пятилетний мальчик выпал из окна седьмого этажа и выжил — его доставили в реанимацию. Семья мальчика характеризовалась как положительная.
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Происшествия , Люберцы , Магнитогорск , Московская область , Челябинская Область
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