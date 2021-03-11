Трехлетний ребенок выпал с пятого этажа и выжил

Люберцах Московской области трехлетний мальчик выпал с пятого этажа и выжил — ребенка госпитализировали с ушибами, переломом руки и черепно-мозговой травмой. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

Следствие утверждает, что мальчик выпал из окна в тот момент, когда его мать выходила на улицу выбросить мусор. В это время он залез на подоконник и открыл окно.

По факту произошедшего организована проверка.