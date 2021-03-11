В Москве разыскивают «орского маньяка» Андреева 

В Москве разыскивают «орского маньяка» Валерия Андреева. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Сообщается, что у следствия появилась информация, что злоумышленник может скрываться в столице, ориентировку на него разослали столичным полицейским.

На счету Андреева как минимум 7 убийств женщин в Оренбургской области. О маньяке стало известно в 2012 году, когда проводилось расследование убийства 18-летней Ольги Журавлевой. Сначала его задержали и допросили, но затем отпустили за неимением достаточного количества улик. Когда Андреева вызвали на новый допрос, он пропал. Последний раз он выходил на связь с женой летом 2012 года, после этого его никто не видел.

С 2019 года розыском подозреваемого занимаются не только российские правоохранители, но и Интерпол. В разное время за информацию о его нахождении обещали вознаграждение более миллиона рублей.