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Москва

В Москве разыскивают «орского маньяка» Андреева 

Газета.Ru 24 минуты назад
В Москве разыскивают «орского маньяка» Андреева
Фото: depositphotos.com
В Москве разыскивают «орского маньяка» Валерия Андреева. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Сообщается, что у следствия появилась информация, что злоумышленник может скрываться в столице, ориентировку на него разослали столичным полицейским.
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На счету Андреева как минимум 7 убийств женщин в Оренбургской области. О маньяке стало известно в 2012 году, когда проводилось расследование убийства 18-летней Ольги Журавлевой. Сначала его задержали и допросили, но затем отпустили за неимением достаточного количества улик. Когда Андреева вызвали на новый допрос, он пропал. Последний раз он выходил на связь с женой летом 2012 года, после этого его никто не видел.
С 2019 года розыском подозреваемого занимаются не только российские правоохранители, но и Интерпол. В разное время за информацию о его нахождении обещали вознаграждение более миллиона рублей.
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Комментарии 3
Происшествия , Ольга Журавлева , Валерий Андреев , Интерпол , Москва , Оренбургская Область
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