В Колумбии на ведущего спортивного канала в студии упала огромная декорация. Запись инцидента публикует «360».
Гигантская панель рухнула на сотрудника телеканала ESPN Карлоса Ордуса в прямом эфире. Камера зафиксировала, как конструкция буквально придавила мужчину. К счастью, получив сильный удар, ведущий практически не пострадал. Он отделался лишь синяками.
Эфир программы из-за происшествия прерывать не стали и продолжили работу. Но через 15 секунд трансляция все-таки была приостановлена рекламной паузой.