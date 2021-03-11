Гигантская панель рухнула на сотрудника телеканала ESPN Карлоса Ордуса в прямом эфире. Камера зафиксировала, как конструкция буквально придавила мужчину. К счастью, получив сильный удар, ведущий практически не пострадал. Он отделался лишь синяками.