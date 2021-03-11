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Падение огромного экрана на ведущего в прямом эфире сняли на видео

Алевтина Жаркова
22 минуты назад
В Колумбии на ведущего спортивного канала в студии упала огромная декорация. Запись инцидента публикует «360».
Гигантская панель рухнула на сотрудника телеканала ESPN Карлоса Ордуса в прямом эфире. Камера зафиксировала, как конструкция буквально придавила мужчину. К счастью, получив сильный удар, ведущий практически не пострадал. Он отделался лишь синяками.
Эфир программы из-за происшествия прерывать не стали и продолжили работу. Но через 15 секунд трансляция все-таки была приостановлена рекламной паузой.
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