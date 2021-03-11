Захвативший заложницу в Северодвинске сдался полиции 

Источник заявил, что мужчина, который захватил заложницу в офисе компании по выдаче микрозаймов в Северодвинске, сдался полиции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Собеседник агентства отметил, что в результате произошедшего пострадавших нет. Очевидец добавил, что мужчину посадили в полицейскую машину и повезли в отдел.
"Его вывели из здания и увозят на машине полиции. Сотрудников Росгвардии тоже отпустили, оцеплении с улицы сняли, оцеплено только здание", — рассказал он.
Ранее сотрудники полиции оцепили место в Северодвинске, где произошел захват заложника. Позднее мужчина выдвинул требования освобождения заложницы.