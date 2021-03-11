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Москва

Захвативший заложницу в Северодвинске сдался полиции 

Газета.Ru и ещё 1 45 минут назад
Источник заявил, что мужчина, который захватил заложницу в офисе компании по выдаче микрозаймов в Северодвинске, сдался полиции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Собеседник агентства отметил, что в результате произошедшего пострадавших нет. Очевидец добавил, что мужчину посадили в полицейскую машину и повезли в отдел.

"Его вывели из здания и увозят на машине полиции. Сотрудников Росгвардии тоже отпустили, оцеплении с улицы сняли, оцеплено только здание", — рассказал он.

Захват заложников произошел в МФО в Северодвинске
Ранее сотрудники полиции оцепили место в Северодвинске, где произошел захват заложника. Позднее мужчина выдвинул требования освобождения заложницы.
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Происшествия , Видео , Росгвардия , Архангельская Область , Северодвинск
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