Затонувший в Румынии сухогруз оказался украинским

"Это не российское судно, флаг Коморских островов", - сообщили в российском отраслевом профсоюзе.

Появилось видео с места крушения сухогруза у берегов Румынии

В компании отметили, что сигнал бедствия был получен в 04.40 утра (03.40 мск).

Российское судно затонуло в 76 милях от румынского берега. По предварительной информации, причиной кораблекрушения могли стать погодные условия. Экипаж, передав сигнал бедствия, сообщил, что намерен покинуть сухогруз. К спасательной операции уже присоединились Румынское агентство спасения человеческих жизней на море и пограничная полиция Румынии.