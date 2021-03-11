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Затонувший в Румынии сухогруз оказался украинским

Елена Прошина
1 час назад
Сухогруз Volgo Balt 179, затонувший у берегов Румынии, ходил под флагом Коморских островов, а судовладельцем является украинская компания Seatrans CO LTD-Nikolayev, сообщили РИА Новости в Российском профсоюзе моряков.
"Это не российское судно, флаг Коморских островов", - сообщили в российском отраслевом профсоюзе.
"Владельцы из Украины, город Николаев. (Компания - ред.) Seatrans", - добавили там.

Появилось видео с места крушения сухогруза у берегов Румынии

Российское судно с 13 моряками затонуло у берегов Румынии

Российских сухогруз Volgo Balt 179 затонул у берегов Румынии, десять находившихся на его борту моряков спасены, двое – погибли, еще один числится пропавшим без вести. Об этом сообщили в компании GSP Falcon, судно которой получило сигнал бедствия от российского корабля, пишет РИА Новости.
В компании отметили, что сигнал бедствия был получен в 04.40 утра (03.40 мск).
«Спасательная операция началась без промедления в экстремально сложных погодных условиях. Были спасены 10 человек, они находятся в безопасности на борту GSP Falcon, два человека погибли, продолжаются поиски еще одного», - отметили в пресс-службе.
Российское судно затонуло в 76 милях от румынского берега. По предварительной информации, причиной кораблекрушения могли стать погодные условия. Экипаж, передав сигнал бедствия, сообщил, что намерен покинуть сухогруз. К спасательной операции уже присоединились Румынское агентство спасения человеческих жизней на море и пограничная полиция Румынии.
Происшествия,Видео,РИА Новости,Румыния,Украина,
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