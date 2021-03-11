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Затонувший в Румынии сухогруз не был российским

РИА Новости
1 час назад
Сухогруз Volgo Balt 179, затонувший у берегов Румынии, ходил под флагом Коморских островов, а судовладельцем является украинская компания Seatrans CO LTD-Nikolayev, сообщили РИА Новости в Российском профсоюзе моряков.
Сухогруз Volgo Balt 179 затонул в четверг у берегов Румынии, 10 человек были спасены, двое погибли, поиски еще одного члена экипажа продолжаются. На момент передачи сигнала бедствия судно Volgo Balt 179 находилось в 76 милях от румынского берега. В последнем сообщении экипаж передал, что намерен покинуть сухогруз.
"Это не российское судно, флаг Коморских островов", - сообщили в российском отраслевом профсоюзе.
"Владельцы из Украины, город Николаев. (Компания - ред.) Seatrans", - добавили там.
Происшествия,Видео,РИА Новости,Румыния,
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