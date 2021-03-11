Сухогруз Volgo Balt 179, затонувший у берегов Румынии, ходил под флагом Коморских островов, а судовладельцем является украинская компания Seatrans CO LTD-Nikolayev, сообщили РИА Новости в Российском профсоюзе моряков.
Сухогруз Volgo Balt 179 затонул в четверг у берегов Румынии, 10 человек были спасены, двое погибли, поиски еще одного члена экипажа продолжаются. На момент передачи сигнала бедствия судно Volgo Balt 179 находилось в 76 милях от румынского берега. В последнем сообщении экипаж передал, что намерен покинуть сухогруз.