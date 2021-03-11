В автосервисе под Москвой произошел пожар 

Калиновка находится в Ленинском городском округе Подмосковья. По данным «112», в автомастерской, которая там расположена, возникло возгорание. К настоящему моменту огонь распространился на пристройку, в которой находится административное помещение. Сейчас несколько расчетов спасателей едут на место происшествия. Пожару присвоен первый ранг сложности.

Ранее РЕН ТВ сообщил, что в Калиновке по неизвестной пока причине загорелись шесть автомобилей одновременно.

В феврале, как сообщал «Рамблер», в бытовке возле автомобильной заправочной станции на улице Адмирала Корнилова в Москве возникло возгорание. Некоторое время спустя огонь перекинулся на два топливных резервуара, в результате чего оба взорвались.

Тогда же пожар возник на третьем этаже одного из бизнес-центров на Ленинградском проспекте в Москве, в котором среди прочих организаций располагается Научно-исследовательский кинофотоинститут.

В конце января на улице Наметкина в Москве во время движения загорелся пассажирский автобус маршрута т72. Водитель остановил транспортное средство и вывел пассажиров. В результате происшествия никто не пострадал.