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Москва

Российское судно с 13 моряками затонуло у берегов Румынии 

Алиса Селезнёва 34 минуты назад
Российских сухогруз Volgo Balt 179 затонул у берегов Румынии, десять находившихся на его борту моряков спасены, двое — погибли, еще один числится пропавшим без вести. Об этом сообщили в компании GSP Falcon, судно которой получило сигнал бедствия от российского корабля, пишет РИА Новости.
В компании отметили, что сигнал бедствия был получен в 04.40 утра (03.40 мск).

«Спасательная операция началась без промедления в экстремально сложных погодных условиях. Были спасены 10 человек, они находятся в безопасности на борту GSP Falcon, два человека погибли, продолжаются поиски еще одного», — отметили в пресс-службе.

Российское судно затонуло в 76 милях от румынского берега. По предварительной информации, причиной кораблекрушения могли стать погодные условия. Экипаж, передав сигнал бедствия, сообщил, что намерен покинуть сухогруз. К спасательной операции уже присоединились Румынское агентство спасения человеческих жизней на море и пограничная полиция Румынии.
Как сообщал «Рамблер», ранее у Новой Земли в Баренцевом море затонуло российское рыболовецкое судно «Онега». Корабль вышел в море на рыболовный промысел вопреки предупреждениям метеорологов о возможном обледенении. Именно оно и стало причиной затопления судна. Подоспевшим на помощь рыбакам из воды удалось вытащить двух человек — матроса и штурмана. На поиски остальных 17 членов экипажа были брошены пять судов и глубоководный аппарат, однако спасательная операция результатов не принесла.
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Происшествия , Видео , РИА Новости
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