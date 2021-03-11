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Внезапное нападение акулы на рыбака в Австралии попало на видео

Алевтина Жаркова
38 минут назад
В Австралии акула напала на рыбака. Внезапную атаку хищной рыбы на мужчину в прибрежных водах возле Кокосовых островов снял на видео его товарищ, запись публикует издание Daily Mail.
Кейн и Джош Хатчинс удили альбулу (вид лучеперых рыб), находясь по колено в воде, когда к последнему подплыла небольшая акула. Мужчина быстро среагировал на опасность и стал отбиваться от агрессивного противника удочкой. Как пояснил Кейн, акулы отнимали у рыболовов их добычу.
«Акулы съедали все, что мы ловили, — рассказал он об инциденте. — Конкретно эта акула преследовала рыбу до самой ноги Джоша и так перевозбудилась, что врезалась в его ноги и проскочила дальше».
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