Кейн и Джош Хатчинс удили альбулу (вид лучеперых рыб), находясь по колено в воде, когда к последнему подплыла небольшая акула. Мужчина быстро среагировал на опасность и стал отбиваться от агрессивного противника удочкой. Как пояснил Кейн, акулы отнимали у рыболовов их добычу.