О прибытии Навального в колонию узнают только родные 

Одного из родственников Алексея Навального уведомят о прибытии к месту отбывания наказания, посторонним же сообщать об этом нельзя по закону, говорится в ответе УФСИН Владимирской области на запрос РИА Новости о месте содержания Навального и сроках его отправки в колонию.

Ранее адвокат Навального Вадим Кобзев сообщил РИА Новости, что его подзащитный находится в СИЗО во Владимирской области и, возможно, пробудет там до вступления в силу приговора.

По его словам, Навальный будет участвовать в рассмотрении апелляции, но лично или по видеосвязи из СИЗО — решит суд.

УФСИН Владимирской области в свою очередь сослалось на то, что по закону "распространение персональных данных третьим лицам не допускается".

"О прибытии осужденного к месту отбывания наказания … администрация учреждения не позднее 10 дней со дня прибытия направит уведомление одному из родственников осужденного по его выбору", — указано в ответе.

Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании " Ив Роше " и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН — по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение, Навальному предстоит провести в неволе около 2,5 лет.

Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".

Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное — у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

Оперативника уголовного розыска Василеостровского района Санкт-Петербурга Константина Голубева допросили по делу о превышении должностных полномочий. Его обвиняют в «сливе» информации из базы «Розыск-Магистраль», которая могла фигурировать в расследовании Алексея Навального (учредителя Фонда борьбы с коррупцией , включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) о ФСБ . Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, после допроса Голубева отпустили под подписку о невыезде. Уточняется, что он и его коллега по уголовному розыску майор Роман Гладышев заранее знали детали дела.

«Заблаговременно были осмотрены все нужные служебные компьютеры, так что какие-либо обыски на момент возбуждения были неважны и формальны», — пояснила «Фонтанка».

В аккаунтах Алексея Навального в соцсетях появилось его письмо, из которого следует, что он находится в СИЗО-3 «Кольчугино» Владимирской области. Полный текст опубликован в его Instagram.

«Со мной все хорошо, здесь даже турник есть в прогулочном дворе. Писем я пока не получаю и о происходящем во внешнем мире знаю еще меньше, чем когда был в Москве», — рассказал Навальный.

Далее в письме идет рассказ о том, как он проводит время в заключении. «В библиотеку тоже пока попасть не удалось, потому единственное развлечение — эксперименты в области высокой кулинарии, чему способствует то, что еда из тюремного ларька тоже пока недоступна. Не поверите, но мы сушим сухари, и я никогда не думал, что это может быть так увлекательно. Сейчас у нас соревнование двух кухонь: стритфуд и молекулярной», — говорится в сообщении.

Мосгорсуд отклонил апелляцию адвокатов Алексея Навального на решение о замене ему условного срока по делу «Ив Роше» реальным. Но при этом изменил постановление, зачтя в срок наказания нахождение под домашним арестом с декабря 2013-го по февраль 2014 года. Срок реального заключения для Навального сокращается на несколько месяцев. Такое решение вынес судья Дмитрий Балашов , передает корреспондент РБК.

Адвокаты Навального пояснили РБК, что срок составит 2 года 6 месяцев 2 недели, он закончится в конце июля — начале августа 2023 года.