Бродячая собака напала на детей в Новосибирске

Новосибирске бездомная собака напала на девочек, одну из которых она повалила на землю. Видео инцидента появилось в Telegram-канале «Подъём».

На кадрах видно, как вторая девочка безуспешно пытается отбить свою подругу от агрессивного пса. А он атакует лежащего на земле ребенка. К счастью, на помощь детям пришли проезжавшие мимо на автомобиле взрослые. Они вышли из машины и отогнали животное.