Бродячая собака напала на детей в Новосибирске

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Москва

Опубликовано видео спасения девочки от бездомной собаки в Новосибирске 

Алевтина Жаркова 1 час назад
В Новосибирске бездомная собака напала на девочек, одну из которых она повалила на землю. Видео инцидента появилось в Telegram-канале «Подъём».
На кадрах видно, как вторая девочка безуспешно пытается отбить свою подругу от агрессивного пса. А он атакует лежащего на земле ребенка. К счастью, на помощь детям пришли проезжавшие мимо на автомобиле взрослые. Они вышли из машины и отогнали животное.
Ранее сообщалось, что в столичном торговом центре ребенка ударило током. Трехлетняя девочка пострадала, наступив на оголенные провода.
Происшествия , Видео
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