О прибытии Навального в колонию узнают только родные

Одного из родственников Алексея Навального уведомят о прибытии к месту отбывания наказания, посторонним же сообщать об этом нельзя по закону, говорится в ответе УФСИН Владимирской области на запрос РИА Новости о месте содержания Навального и сроках его отправки в колонию.

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Ранее адвокат Навального Вадим Кобзев сообщил РИА Новости, что его подзащитный находится в СИЗО во Владимирской области и, возможно, пробудет там до вступления в силу приговора.

По его словам, Навальный будет участвовать в рассмотрении апелляции, но лично или по видеосвязи из СИЗО - решит суд.

УФСИН Владимирской области в свою очередь сослалось на то, что по закону "распространение персональных данных третьим лицам не допускается".

"О прибытии осужденного к месту отбывания наказания администрация учреждения не позднее 10 дней со дня прибытия направит уведомление одному из родственников осужденного по его выбору", - указано в ответе.

Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании " Ив Роше " и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН - по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение, Навальному предстоит провести в неволе около 2,5 лет.

Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".