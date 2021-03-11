О прибытии Навального в колонию узнают только родные

По его словам, Навальный будет участвовать в рассмотрении апелляции, но лично или по видеосвязи из СИЗО - решит суд.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше
" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН - по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд
утвердил это решение, Навальному предстоит провести в неволе около 2,5 лет.
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное - у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.