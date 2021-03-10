В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Полиция в Крыму нашла двух школьников, осквернивших Вечный огонь

РИА Новости
1 час назад
Полиция установила личности двух несовершеннолетних учащихся 4 класса школы, которые исписали непристойными надписями мемориал в городе Саки, сообщила пресс-служба ГУМВД по республике Крым.
"Сотрудниками полиции установлены двое несовершеннолетних, учащихся 4 класса одной из школ города Саки, которые совершили действия, оскверняющие памятник "Вечный огонь" в городе Саки", - сообщили в ведомстве.
Родители детей привлечены к административной ответственности, проводится дальнейшая проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, уточнили в пресс-службе.
В декабре 2020 года глава администрации Саки сообщил РИА Новости, что неизвестные сожгли венок на мемориале в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, мемориал пришлось восстанавливать. Десятого марта МВД Крыма сообщило, что личность вандала установлена, им оказался 19-летний местный студент колледжа. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 Уголовного кодекса РФ (вандализм), проводится расследование. Санкция статьи предусматривает наказание от крупного штрафа до трех месяцев ареста.
Происшествия,МВД,РИА Новости,Республика Крым,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители