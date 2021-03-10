Родители детей привлечены к административной ответственности, проводится дальнейшая проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, уточнили в пресс-службе.

В декабре 2020 года глава администрации Саки сообщил РИА Новости, что неизвестные сожгли венок на мемориале в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, мемориал пришлось восстанавливать. Десятого марта МВД Крыма сообщило, что личность вандала установлена, им оказался 19-летний местный студент колледжа. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 Уголовного кодекса РФ (вандализм), проводится расследование. Санкция статьи предусматривает наказание от крупного штрафа до трех месяцев ареста.