Сотрудники правоохранительных структур задержали группу мошенников, продававших пенсионерам бытовые приборы под видом медицинских, якобы уничтожающих вирусы, сообщает 10 марта пресс-служба СКР по Ленинградской области

Задержаны 15 участников преступной группы, решается вопрос об избрании меры пресечения.

По данным следствия, подозреваемые продавали пенсионерам бытовые электрические ионизаторы «Озон», утверждая, что эти приборы ликвидируют вирусы. За один ионизатор мошенники брали со стариков по 18 тыс. рублей.

На данный момент следователи установили около сотни пострадавших от действий этой группы мошенников.

В региональном управлении МВД сообщили, что мошенники также орудовали в нескольких регионах Северо-Запада России.