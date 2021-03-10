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В Петербурге 15 мошенников продавали пенсионерам «защиту от вирусов»

ИА Regnum
1 час назад
Сотрудники правоохранительных структур задержали группу мошенников, продававших пенсионерам бытовые приборы под видом медицинских, якобы уничтожающих вирусы, сообщает 10 марта пресс-служба СКР по Ленинградской области.
Задержаны 15 участников преступной группы, решается вопрос об избрании меры пресечения.
По данным следствия, подозреваемые продавали пенсионерам бытовые электрические ионизаторы «Озон», утверждая, что эти приборы ликвидируют вирусы. За один ионизатор мошенники брали со стариков по 18 тыс. рублей.
На данный момент следователи установили около сотни пострадавших от действий этой группы мошенников.
В региональном управлении МВД сообщили, что мошенники также орудовали в нескольких регионах Северо-Запада России.
Проведен обыск в офисе мошенников в Петербурге, где они обучали новых подельников «общению» с потенциальными клиентами.
Происшествия,СКР,МВД,Санкт-Петербург,Ленинградская Область,
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