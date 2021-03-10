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В ОВД Петербурга в очередной раз скончался задержанный

Говорит Москва
1 час назад
Мужчина умер в отделе полиции 70 Невского района города.
В ОВД Петербурга скончался задержанный
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как пишет издание «Фонтанка», 56-летнему местному жителю стало плохо наутро после задержания. Ему вызвали реанимационную бригаду, которая по приезде констатировала смерть пациента.
Издание уточняет, что полицейские доставили гражданина в участок за мелкое хулиганство. Причины, по которым его оставили ночевать в участке, неизвестны.
24 февраля в том же ОВД умер 28-летний Алексей Кустов, не дождавшись приезда адвоката. На его теле были обнаружены повреждения. Правоохранители сочли смерть задержанного естественной.
Происшествия,МВД,Фонтанка.Ру,Санкт-Петербург,
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