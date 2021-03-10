В ОВД Петербурга скончался задержанный

Мужчина умер в отделе полиции 70 Невского района города.
Как пишет издание «Фонтанка», 56-летнему местному жителю стало плохо наутро после задержания. Ему вызвали реанимационную бригаду, которая по приезде констатировала смерть пациента.
Издание уточняет, что полицейские доставили гражданина в участок за мелкое хулиганство. Причины, по которым его оставили ночевать в участке, неизвестны.
24 февраля в том же ОВД
умер 28-летний Алексей Кустов, не дождавшись приезда адвоката. На его теле были обнаружены повреждения. Правоохранители сочли смерть задержанного естественной.