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Замначальника Смоленской таможни отправлена в СИЗО 

ИА Regnum 38 минут назад
Замначальника Смоленской таможни отправили в СИЗО
Фото: РИА Новости
Под стражу отправил суд заместителя начальника Смоленской таможни, которой предъявлено обвинение в коррупции, об этом 10 марта сообщили в пресс-службе СКР.
Как сообщалось ранее, по версии следствия, в 2019—2020 годах заместитель начальника Смоленской таможни ЦТУ ФТС России получила от директора коммерческой фирмы взятку имущественного характера на общую сумму не менее двух миллионов рублей. Взятка выразилась в работе по строительству и ремонту дома сотрудницы таможни, а также в закупке бытовой техники. За это обвиняемая оказывала общее покровительство коммерсанту.
Коррупционное преступление выявлено в ходе проведенных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Смоленской области. Женщине предъявлено обвинение по статье о получении взятки в особо крупном размере, коммерсант — в даче взятки. Он также отправлен под стражу.
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Происшествия , Смоленская Область
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