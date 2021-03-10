Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Подозреваемым в убийстве беременной лосихи предъявили обвинение 

РИА Новости 1 час назад
Убийцам беременной лосихи предъявили обвинение
Фото: РИА Новости
Следователи в Тверской области предъявили обвинение в незаконной охоте трем подозреваемым в убийстве беременной лосихи, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

"Им предъявлено обвинение в незаконной охоте и жестоком обращении с животным", — говорится в сообщении.

Санкции данных статей УК РФ предусматривают до пяти лет лишения свободы.
По версии следствия, обвиняемые не имели разрешения на добычу дикого животного и путевки в охотничьи угодья. Преследуя лосиху на снегоходах, они довели ее до изнеможения, после чего повалили на снег и задушили.
Видео расправы над животным было опубликовано в интернете в конце февраля. Полицейские установили личности фигурантов, а СК возбудил уголовное дело по факту незаконной охоты.
Инцидент произошел вблизи деревни Раменье Череповецкого района Вологодской области, в нем участвовали два жителя Тверской и один — Ярославской области. Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил, что настаивает на лишении свободы браконьеров. Подозреваемые взяты под стражу.
Видео дня. Причиной расставания Айзы Долматовой и Олега Майами стала Бузова
Последние новости
Стали известны последние слова Андрея Миронова перед смертью Стали известны последние слова Андрея Миронова перед смертью Малышева объяснила, почему ее сыновья живут за рубежом Малышева объяснила, почему ее сыновья живут за рубежом Трубоукладчик "Академик Черский" прибыл в Калининград для испытаний Трубоукладчик "Академик Черский" прибыл в Калининград для испытаний
Комментарии
Происшествия , Владимир Бурматов , Госдума , СКР
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Полуголый уралец повис на балконе вверх тормашками
00:40
Полуголый уралец повис на балконе вверх тормашками
Происшествия
Задержание министра на Алтае попало на видео
01:07
Задержание министра на Алтае попало на видео
Происшествия
МиГ-31 перехватил сверхзвуковой самолет-нарушитель
01:10
МиГ-31 перехватил сверхзвуковой самолет-нарушитель
Армия Войска
Российский подросток хотел учинить расстрел в школе
00:22
Российский подросток хотел учинить расстрел в школе
Происшествия Криминал
Мужчина обнаружил в унитазе кобру и пытался ее смыть
02:13
Мужчина обнаружил в унитазе кобру и пытался ее смыть
В мире Азия
Из-за салютов в честь Ивлеевой в 6 городах завели дело
02:09
Из-за салютов в честь Ивлеевой в 6 городах завели дело
Шоу-бизнес
Тонны рыбы высыпались из грузовика на трассу
00:47
Тонны рыбы высыпались из грузовика на трассу
Происшествия
Гигантский гейзер забил из-под земли в Перми
00:30
Гигантский гейзер забил из-под земли в Перми
Происшествия
7 полицейских авто гонялись за лихачом в Екатеринбурге
00:28
7 полицейских авто гонялись за лихачом в Екатеринбурге
Происшествия
Актриса Анастасия Макеева выходит замуж в четвертый раз
00:34
Актриса Анастасия Макеева выходит замуж в четвертый раз
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение