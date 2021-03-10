Убийцам беременной лосихи предъявили обвинение

Следователи в Тверской области предъявили обвинение в незаконной охоте трем подозреваемым в убийстве беременной лосихи, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
"Им предъявлено обвинение в незаконной охоте и жестоком обращении с животным", — говорится в сообщении.
Санкции данных статей УК РФ предусматривают до пяти лет лишения свободы.
По версии следствия, обвиняемые не имели разрешения на добычу дикого животного и путевки в охотничьи угодья. Преследуя лосиху на снегоходах, они довели ее до изнеможения, после чего повалили на снег и задушили.
Видео расправы над животным было опубликовано в интернете в конце февраля. Полицейские установили личности фигурантов, а СК возбудил уголовное дело по факту незаконной охоты.
Инцидент произошел вблизи деревни Раменье Череповецкого района Вологодской области, в нем участвовали два жителя Тверской и один — Ярославской области. Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил, что настаивает на лишении свободы браконьеров. Подозреваемые взяты под стражу.