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Служащий ГРУ избил свою девушку до полусмерти

Артём Кульша
1 час назад
Служащий Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России избил свою девушку. Об этом сообщает телеграм-канал Hue.
Служащий ГРУ избил свою девушку до полусмерти
Фото: РИА НовостиРИА Новости
8 марта Юлия на почве ревности без спроса залезла в смартфон своего 27-летнего молодого человека Антона. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, уличил ее в этом и стал избивать. Он бил ее головой об стену, ногами по лицу и в живот, железной ложкой. В какой-то момент Юлия потеряла сознание.
«Мне *** (конец. — Прим. ред.)! Она в крови! Меня посадят! Она без сознания!» — услышала она, когда очнулась.
Антон предлагал ей деньги в обмен на молчание, однако женщина обратилась за медицинской помощью. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом костей носа, параорбитальную гематому, ушибы мягких тканей лица, левого плечевого сустава, левой кисти, нижних конечностей, множественные кровоподтеки. Юлия намерена обратиться с заявлением в полицию. По ее словам, Антон бьет ее не впервые.
Происшествия,ГРУ,Генштаб,
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