Служащий ГРУ избил свою девушку до полусмерти

8 марта Юлия на почве ревности без спроса залезла в смартфон своего 27-летнего молодого человека Антона. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, уличил ее в этом и стал избивать. Он бил ее головой об стену, ногами по лицу и в живот, железной ложкой. В какой-то момент Юлия потеряла сознание.