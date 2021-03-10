Служащий ГРУ избил свою девушку до полусмерти

8 марта Юлия на почве ревности без спроса залезла в смартфон своего 27-летнего молодого человека Антона. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, уличил ее в этом и стал избивать. Он бил ее головой об стену, ногами по лицу и в живот, железной ложкой. В какой-то момент Юлия потеряла сознание.
Антон предлагал ей деньги в обмен на молчание, однако женщина обратилась за медицинской помощью. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом костей носа, параорбитальную гематому, ушибы мягких тканей лица, левого плечевого сустава, левой кисти, нижних конечностей, множественные кровоподтеки. Юлия намерена обратиться с заявлением в полицию. По ее словам, Антон бьет ее не впервые.