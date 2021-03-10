Два льва растерзали отслеживавшего диких зверей мужчину

В понедельник, 8 марта, 27-летний сотрудник национального парка отправился на поиск диких животных, чтобы сообщить гидам, куда направить группы туристов. По неизвестной причине он оставил автомобиль и отправился на поиски пешком. Неожиданно на мужчину напали два льва.