В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Два льва растерзали отслеживавшего диких зверей мужчину

Lenta.ru
28 минут назад
Два молодых льва в национальном парке Маракеле в ЮАР растерзали мужчину, который отслеживал диких зверей. Об этом сообщает портал Eyewitness News.
Два льва растерзали отслеживавшего диких зверей мужчину
Фото: Tiksa Negeri / ReutersTiksa Negeri / Reuters
В понедельник, 8 марта, 27-летний сотрудник национального парка отправился на поиск диких животных, чтобы сообщить гидам, куда направить группы туристов. По неизвестной причине он оставил автомобиль и отправился на поиски пешком. Неожиданно на мужчину напали два льва.
«Очевидец проезжал по парку и увидел двух львов, которые поедали человека. Он сообщил об этом руководству парка. На место происшествия вызвали полицию», — сказал представитель местной полиции Мотлафела Мохапело (Motlafelf Mojapelo).
Прибывшие полицейские застали хищников за поеданием погибшего. Смотрители парка застрелили животных. «Убивший человека лев, очевидно, снова нападет на людей», — пояснил Мохапело.
Ранее сообщалось, что сотрудник заповедника в городе Худспрейт в ЮАР погиб в результате нападения двух львов. 68-летний мужчина зашел в вольер к двум львам, после чего животные бросились на него и нанесли ему смертельные раны.
Происшествия,В мире,Южная Африка,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители