У главы Минздрава Алтая нашли тайник в туалете с 6 млн 

Издание опубликовало видеозапись обнаружения тайника, уточнив, что его выдал силовикам сам Коваленко. На оперативной съемке видно, что, приподняв доски, силовики вытащили из тайника несколько завернутых в полиэтилен пачек, перемотанных скотчем.

Тайник был оборудован в туалете. В нем аккуратно завернутые лежали шесть миллионов рублей, отмечает телеканал.

СК России уточнили , что министр здравоохранения Республики Алтай Сергей Коваленко и его помощник Рустам Туюнчеков подозреваются получении взяток в крупном и особо крупном размере.

«По предварительным данным, в период с марта 2020 года по февраль 2021 года министр здравоохранения Республики Алтай Сергей Коваленко и его помощник Рустам Туюнчеков, являясь должностными лицами, действуя в составе организованной группы, неоднократно получали от руководства трех коммерческих организаций взятки в виде денег на общую сумму порядка 4,6 млн рублей», — пояснили в ведомстве.

По версии следствия, за вознаграждение чиновники способствовали победе коммерсантов на аукционах на поставку медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты для медучреждений региона.