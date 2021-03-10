У главы Минздрава Алтая нашли тайник в туалете с 6 млн 

При обыске у задержанного сегодня по делу о взятках главы Минздрава Алтайского края Сергея Коваленко нашли тайник с шестью миллионами рублей. Об этом пишет «Пятый канал».
Издание опубликовало видеозапись обнаружения тайника, уточнив, что его выдал силовикам сам Коваленко. На оперативной съемке видно, что, приподняв доски, силовики вытащили из тайника несколько завернутых в полиэтилен пачек, перемотанных скотчем.
Тайник был оборудован в туалете. В нем аккуратно завернутые лежали шесть миллионов рублей, отмечает телеканал.
В СК России уточнили, что министр здравоохранения Республики Алтай Сергей Коваленко и его помощник Рустам Туюнчеков подозреваются получении взяток в крупном и особо крупном размере.
«По предварительным данным, в период с марта 2020 года по февраль 2021 года министр здравоохранения Республики Алтай Сергей Коваленко и его помощник Рустам Туюнчеков, являясь должностными лицами, действуя в составе организованной группы, неоднократно получали от руководства трех коммерческих организаций взятки в виде денег на общую сумму порядка 4,6 млн рублей», — пояснили в ведомстве.
По версии следствия, за вознаграждение чиновники способствовали победе коммерсантов на аукционах на поставку медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты для медучреждений региона.
В январе, как сообщал «Рамблер», стало известно, что исполняющий обязанности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД по Солнечногорску задержан за получение взятки в размере 250 тысяч рублей за непроведение проверки, непривлечение к уголовной ответственности и общее покровительство одной из компаний.