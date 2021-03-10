По данным следствия, с марта 2020 года по февраль 2021 года Коваленко и его помощник Туюнчеков, являясь должностными лицами, неоднократно получали от руководства трех коммерческих компаний взятки в крупном и особо крупном размере на общую сумму в 4,6 миллиона рублей. Эти денежные средства алтайские чиновники получали в качестве вознаграждения за заключение государственных контрактов с подконтрольными поставщикам юридическими лицами, а также за общее покровительство и помощь в победе на аукционах.