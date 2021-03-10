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Опубликовано видео задержания министра здравоохранения Алтая

Алевтина Жаркова
30 минут назад
Следственный комитет России обнародовал видео задержания министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко. Глава регионального минздрава подозревается в получении взяток на 4,6 миллиона рублей.
По данным следствия, с марта 2020 года по февраль 2021 года Коваленко и его помощник Туюнчеков, являясь должностными лицами, неоднократно получали от руководства трех коммерческих компаний взятки в крупном и особо крупном размере на общую сумму в 4,6 миллиона рублей. Эти денежные средства алтайские чиновники получали в качестве вознаграждения за заключение государственных контрактов с подконтрольными поставщикам юридическими лицами, а также за общее покровительство и помощь в победе на аукционах.
В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения.
Происшествия,Видео,Сергей Коваленко,Минздрав РФ,СКР,Республика Алтай,Алтай,
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