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В Перми прорвало теплотрассу

Артём Кульша
38 минут назад
В Перми произошел прорыв теплотрассы. Об этом сообщают «Аргументы и факты».
В пресс-службе компании «Пермэнерго» рассказали, что инцидент имел место в районе улицы Декабристов. В результате него поднялся столб горячей воды и пара высотой около восьми метров. Это спровоцировало кратковременное отключение двух линий электроснабжения в Индустриальном районе. К 13:41 по местному времени электроснабжение было восстановлено.
По данным издания Properm, около 13:00 в районе остановки «Театр "Ироничная компания"» по неизвестной пока причине произошел прорыв теплотрассы на теплосетях, принадлежащих «Пермской сетевой компании». В результате аварии без электричества остались почти 20 тысяч человек.
Осведомленный собеседник рассказал «Ура.ру», что причиной инцидента стало то, что насосы не справились с нагрузкой. В пресс-службе управления МЧС по Пермскому краю сообщили, что информации о пострадавших пока не поступало.
Происшествия,Видео,МЧС,Пермь,
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