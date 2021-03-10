В Перми прорвало теплотрассу

В пресс-службе компании «Пермэнерго» рассказали, что инцидент имел место в районе улицы Декабристов. В результате него поднялся столб горячей воды и пара высотой около восьми метров. Это спровоцировало кратковременное отключение двух линий электроснабжения в Индустриальном районе. К 13:41 по местному времени электроснабжение было восстановлено.