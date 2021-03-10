Суд в Петербурге запретил еще три аниме и мангу 

Московский районный суд Санкт-Петербурга по иску прокуратуры признал запрещенными к распространению в России аниме "Загадка дьявола" и "Класс убийц" на сайте YummyAnime, а также аниме "Токийский гуль" и японский комикс (мангу) "Класс убийц" на портале jut.su. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Московский районный суд города Санкт-Петербурга вынес решения по административным искам прокурора о признании информации, размещенной в интернете по электронным адресам, информацией, распространение которой на территории РФ запрещено", — говорится в сообщении, где также приводятся ссылки на запрещенные материалы.

При этом на портале jut.su контент уже не доступен, портал выдает предупреждение о том, что по этим ссылкам нет публикаций.

Ранее суды в Петербурге запретили несколько аниме, в том числе популярную "Тетрадь смерти", размещенную на сайте jut.su, а также "Князь тьмы и герой", "Князь тьмы с задней парты", "Клинок маню", "Натюрморт в серых тонах", "Сладкая жизнь", "Токийский гуль" и "Эльфийская песнь", распространяемые сайтом YummyAnime, мультфильм "Ложные выводы", размещенный на сайте Animepik, а также "Игру Дарвина" с сайта dark-libra.it. Также был запрещен доступ к мультфильмам "Аки и Сора" (сайт Animeteatr) и "Межвидовые рецензенты", размещенный на сайтах Animego, Animepik и Anime-bit.

В прокуратуре Петербурга сообщали ТАСС, что претензии надзорного ведомства касались только этих сайтов и были связаны с тем, что на этих порталах не было возрастных ограничений по просмотру такого контента. Эксперты в озвученных на заседаниях судов заключениях пришли к выводу, что такие мультфильмы могут отрицательно влиять на психику детей.