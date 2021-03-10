Сына офицера Росгвардии отправили в колонию из-за ДТП

Васильев-младший был признан виновным в угоне автомобиля без цели хищения и совершении ДТП, имевшего место в августе 2020 года. Находясь за рулём автомобиля Kia Rio, он не справился с управлением и столкнулся с автомобилями SsangYong и ВАЗ. После этого ВАЗ по инерции врезался в Toyota Avensis, а та — в Volkswagen Polo. В результате два человека погибли и трое пострадали. Автомобиль Васильев угнал у одного из своих приятелей, с которым выпивал перед происшествием.

Помимо лишения свободы, суд запретил Васильеву в течение трёх лет управлять транспортным средствами, а также обязал выплатить компенсацию пострадавшим.

Обвинение просило приговорить Васильева к 13 годам колонии. Старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова рассказала ТАСС, что приговор пока в силу не вступил. В течение 10 дней, установленных законодательством, надзорное ведомство изучит вердикт на предмет основания для обжалования.

Ранее NEWS.ru писал, что отец Васильева вместо сына сдал анализы на наркотики. Это дало следствию повод усомниться и в результатах предыдущих экспертиз, не выявивших у Васильева алкогольного или наркотического опьянения. Кроме того, эксперты установили, что перед ДТП скорость автомобиля, которым управлял Васильев-младший составляла от 94 до 150 км/ч. Это опровергло довод Васильева о том, что он находился в обморочном состоянии.