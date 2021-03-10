Ростовчане жалуются на вонючую и грязную воду 

В Ростове-на-Дону течет грязная водопроводная вода с неприятным запахом. Об этом сообщает «Подъем».

Несколько недель назад местные стали массово жаловаться на это, в том числе в социальных сетях Ростовводоканала. В ответ на одну из жалоб в инстаграме сотрудники предприятия сравнили запах водопроводной воды с запахом нарзана и посоветовали наслаждаться им.

Позже они предложили ростовчанам сменить источник централизованного водоснабжения, которым в настоящее время является река Дон.

Теперь в Ростовводоканале сообщили «Подъему», что данные советы были даны жителям города с целью обратить внимание на проблему оздоровления Дона, вопрос о состоянии которого вызывает беспокойство и стоит очень остро.

Там отметил, что река начала плохо пахнуть еще в 2013 году из-за новых видов флоры и фауны, а несколько лет назад было принято решение бороться с этой проблемой при помощи активированного угля. Необходимая установка была построена в 2020 году, а в середине марта 2021-го она заработает.