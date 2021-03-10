Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Ростовчане жалуются на вонючую и грязную воду 

Артём Кульша 1 час назад
Ростовчане жалуются на вонючую и грязную воду
Фото: РИА Новости
В Ростове-на-Дону течет грязная водопроводная вода с неприятным запахом. Об этом сообщает «Подъем».
Несколько недель назад местные стали массово жаловаться на это, в том числе в социальных сетях Ростовводоканала. В ответ на одну из жалоб в инстаграме сотрудники предприятия сравнили запах водопроводной воды с запахом нарзана и посоветовали наслаждаться им.
Позже они предложили ростовчанам сменить источник централизованного водоснабжения, которым в настоящее время является река Дон.
Теперь в Ростовводоканале сообщили «Подъему», что данные советы были даны жителям города с целью обратить внимание на проблему оздоровления Дона, вопрос о состоянии которого вызывает беспокойство и стоит очень остро.
Там отметил, что река начала плохо пахнуть еще в 2013 году из-за новых видов флоры и фауны, а несколько лет назад было принято решение бороться с этой проблемой при помощи активированного угля. Необходимая установка была построена в 2020 году, а в середине марта 2021-го она заработает.
В декабре, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин пообещал, что власти не будут экономить деньги на решении проблемы водоснабжения на юге страны и позже обязательно ее решат.
Видео дня. Причиной расставания Айзы Долматовой и Олега Майами стала Бузова
Комментарии 1
Происшествия , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Задержание министра на Алтае попало на видео
01:07
Задержание министра на Алтае попало на видео
Происшествия
Гигантский гейзер забил из-под земли в Перми
00:30
Гигантский гейзер забил из-под земли в Перми
Происшествия
Из-за салютов в честь Ивлеевой в 6 городах завели дело
02:09
Из-за салютов в честь Ивлеевой в 6 городах завели дело
Шоу-бизнес
7 полицейских авто гонялись за лихачом в Екатеринбурге
00:28
7 полицейских авто гонялись за лихачом в Екатеринбурге
Происшествия
Тонны рыбы высыпались из грузовика на трассу
00:47
Тонны рыбы высыпались из грузовика на трассу
Происшествия
Актриса Анастасия Макеева выходит замуж в четвертый раз
00:34
Актриса Анастасия Макеева выходит замуж в четвертый раз
Шоу-бизнес
МиГ-31 перехватил сверхзвуковой самолет-нарушитель
01:10
МиГ-31 перехватил сверхзвуковой самолет-нарушитель
Армия Войска
Момент столкновения «Лады» и поезда под Рязанью попал на видео
00:20
Момент столкновения «Лады» и поезда под Рязанью попал на видео
Происшествия
Пингвин в Антарктиде спасся от косаток на шлюпке с туристами и попал на видео
02:34
Пингвин в Антарктиде спасся от косаток на шлюпке с туристами и попал на видео
В мире
Корабль из «Звездных войн» в якутском парке сняли на видео
00:47
Корабль из «Звездных войн» в якутском парке сняли на видео
Технологии
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение