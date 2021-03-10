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В Астраханской области сел на мель теплоход с зерном 

RT на русском 36 минут назад
В Астраханской области сел на мель теплоход с зерном
Фото: © Главное управление МЧС России по Астраханской области
Теплоход «Порт Оля 2», перевозивший зерно из Ирана в Астрахань, сел на мель на Волго-Каспийском морском судоходном канале.

«Поступило сообщение о том, что в северной части Каспийского моря, на 156,4-м км Волго-Каспийского морского судоходного канала, сел на мель теплоход «Порт Оля 2», — говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что в результате инцидента пострадавших нет.
Также не выявлено загрязнений в акватории.
Как сообщает ТАСС, судно перевозило 4398 т зерна из Амирабада (Иран) в порт Оля.
16 ноября 2020 года в Ростовской области на Дону столкнулись два теплохода.
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Происшествия , МЧС , Астраханская Область , Астрахань , Дон , Иран , Италия , Ростовская Область
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