В Астраханской области сел на мель теплоход с зерном 

Теплоход «Порт Оля 2», перевозивший зерно из Ирана в Астрахань, сел на мель на Волго-Каспийском морском судоходном канале.
«Поступило сообщение о том, что в северной части Каспийского моря, на 156,4-м км Волго-Каспийского морского судоходного канала, сел на мель теплоход «Порт Оля 2», — говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.
Отмечается, что в результате инцидента пострадавших нет.
Также не выявлено загрязнений в акватории.
Как сообщает ТАСС, судно перевозило 4398 т зерна из Амирабада (Иран) в порт Оля.
16 ноября 2020 года в Ростовской области на Дону столкнулись два теплохода.