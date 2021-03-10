7 полицейских авто гонялись за лихачом в Екатеринбурге

Семь полицейских машин устроили погоню за легковым автомобилем в Екатеринбурге . Снятую очевидцами запись публикует телеканал «Москва 24».

В одном из районов города водитель отказался остановить свое транспортное средство по требованию стражей порядка и попытался от них скрыться. В итоге правоохранителям пришлось открыть огонь по колесам, чтобы догнать лихача. Мужчину удалось задержать только после того, как были простреляны все четыре колеса. Примечательно, что управлявший автомобилем нарушитель не был пьян.