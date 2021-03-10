7 полицейских авто гонялись за лихачом в Екатеринбурге

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Москва

Опубликовано видео погони 7 полицейских машин за авто в Екатеринбурге 

Алевтина Жаркова 41 минуту назад
Семь полицейских машин устроили погоню за легковым автомобилем в Екатеринбурге. Снятую очевидцами запись публикует телеканал «Москва 24».
В одном из районов города водитель отказался остановить свое транспортное средство по требованию стражей порядка и попытался от них скрыться. В итоге правоохранителям пришлось открыть огонь по колесам, чтобы догнать лихача. Мужчину удалось задержать только после того, как были простреляны все четыре колеса. Примечательно, что управлявший автомобилем нарушитель не был пьян.
Происшествия , Видео
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