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Москвичка пришла на лечение в клинику и умерла

Мослентаиещё 2
3 часа назад
Пожилая москвичка умерла в клинике, куда пришла на лечение. Об этом в среду, 10 марта, сообщает РЕН ТВ.
Москвичка пришла на лечение в клинику и умерла
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным телеканала, 74-летняя жительница столицы отправилась в клинику на улице Школьной 9 марта. Там женщине стало плохо. Приехавшие на место медики не смогли ее спасти.
Причины смерти устанавливаются.
В конце февраля женщина, больная ВИЧ и COVID-19, умерла после того, как неизвестные избили ее в подъезде в центре Москвы. О смерти 43-летней пациентки заявили в инфекционной клинической больнице 2.
Происшествия,РЕН ТВ,
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