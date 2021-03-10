Тонны рыбы высыпались из грузовика на трассу

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На Сахалине тонны наваги высыпались из грузовика прямо трассу. Из-за сильного напора замки грузового автомобиля не выдержали и весь улов вывалился наружу, оказавшись на проезжей части. Произошедший на автодороге под Южно-Сахалинском инцидент сняли на видео мимо проезжающие водители.

Из-за внезапного ЧП на дороге образовалась пробка и автовладельцам пришлось объезжать место аварии по встречной полосе.