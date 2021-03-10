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Курсант российской полиции покончил с собой на учебных стрельбах 

Lenta.ru и ещё 2 55 минут назад
Курсант полиции покончил с собой на учебных стрельбах
Фото: РИА Новости
Курсант учебного центра МВД России Амурского поселка (Омск) покончил с собой на учебных стрельбах. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
По данным издания, молодой человек совершил самоубийство, когда курсанты приготовились к упражнениям и прозвучала команда приготовиться к стрельбе. Погибший специально приехал в Омск из Называевского района Омской области, чтобы пройти курсы и стать полицейским.
В пресс-службе полиции уже подтвердили инцидент с курсантом. В настоящее время в ведомстве проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.
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Происшествия , МВД , Омск , Омская Область , Ханты-Мансийск , Ханты-Мансийский автономный округ
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