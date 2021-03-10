Курсант полиции покончил с собой на учебных стрельбах

Курсант учебного центра МВД России Амурского поселка ( Омск ) покончил с собой на учебных стрельбах. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, молодой человек совершил самоубийство, когда курсанты приготовились к упражнениям и прозвучала команда приготовиться к стрельбе. Погибший специально приехал в Омск из Называевского района Омской области, чтобы пройти курсы и стать полицейским.

В пресс-службе полиции уже подтвердили инцидент с курсантом. В настоящее время в ведомстве проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.