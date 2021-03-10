Телефонные мошенники начали представляться полицейскими

Мошенники стали чаще прибегать к схеме с использованием мнимых полицейских. Об этом сообщает РИА Новости.

Преступники звонят потенциальной жертве, представляются сотрудниками полиции, сообщают о предотвращенной попытке обналичить деньги с ее банковского счета и пытаются выманить различную информацию, которую смогут использовать для хищения средств, оформления кредитов или пополнения базы данных для последующей ее продажи.

Руководительница проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева отметила, что схемы с использованием мнимых полицейских известны давно, но в последнее время получили широкое распространение.

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», стало известно, что в России распространился способ мошенничества с возвратом денежных средств.

Мошенник перечисляет клиенту банка деньги на карту, а затем звонит и сообщает, что сделал это по ошибке, и просит перевести их на счет третьего лица, которому они предназначались изначально. На самом деле средства станут закрепительным платежом для привязки карты к какому-либо сервису, который сможет свободно списывать с карты любые суммы без верификации.