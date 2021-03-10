В Литве женщина умерла после прививки от коронавируса 

Пациентка 1941 года рождения была вакцинирована препаратом Pfizer/BioNTech. Отмечается, что у нее был кардиостимулятор. Как рассказал директор городской станции скорой помощи Рута Рамошкене, после вакцинации женщина пожаловалась, что ей не хватает воздуха. Медикам спасти ее не удалось.

Рамошкене подчеркнула, что так внезапно эффект от вакцины у пациентки проявиться не мог. «Я думаю, у нее был стресс, были также проблемы со здоровьем», — предположила она.