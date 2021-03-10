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В Литве женщина умерла после прививки от коронавируса 

Lenta.ru 1 час назад
В Литве женщина умерла после прививки от коронавируса
Фото: CHRISTIAN HARTMANN / Reuters
Женщина в литовском городе Паневежисе умерла после прививки от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радио Литвы.
Пациентка 1941 года рождения была вакцинирована препаратом Pfizer/BioNTech. Отмечается, что у нее был кардиостимулятор. Как рассказал директор городской станции скорой помощи Рута Рамошкене, после вакцинации женщина пожаловалась, что ей не хватает воздуха. Медикам спасти ее не удалось.
Рамошкене подчеркнула, что так внезапно эффект от вакцины у пациентки проявиться не мог. «Я думаю, у нее был стресс, были также проблемы со здоровьем», — предположила она.
В феврале в Литве спустя несколько минут после вакцинации от коронавируса умер мужчина. Пациенту было 77 лет, он страдал от проблем с сердцем и кровеносной системой. В Литовской службе контроля лекарств сослались на данные, которые позволяют сделать вывод, что вакцинация не была причиной смерти.
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Происшествия , Литва , Паневежис
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