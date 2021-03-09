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Бывший кинотеатр «Ленинград» загорелся в Москве 

Москва24 и ещё 7 16 минут назад
Бывший кинотеатр «Ленинград» загорелся в Москве
Фото: facebook/Airport/Sokol Da Neighborhood
Пожар вспыхнул в здании бывшего кинотеатра "Ленинград" на севере Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ГУ МЧС по Москве.

"По адресу Новопесчаная улица, дом 1, в неэксплуатируемом 4-этажном кирпичном здании происходит возгорание на втором этаже", — сказали в пресс-службе столичного главка МЧС.

На месте происшествия работают пожарные. Информации о пострадавших не поступало. В МЧС уточнили, что пожар локализован. Здание захламлено, наблюдается сильное задымление, площадь возгорания уточняется.
Ранее очевидцы сообщили о возгорании на Ленинградском проспекте. Пожар произошел в бытовке на стройплощадке. Проспект окутало черным дымом. К тушению возгорания были привлечены представители экстренных служб.
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Происшествия , МЧС , ИТАР-ТАСС , Вологодская Область , Москва , Сокол
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