Журналиста Ura.ru нашли мертвым

"Тело мужчины нашли в его комнате, на втором этаже пятиэтажного здания общежития, где он проживал, судя по обнаруженной коммунальной "платежке" на его имя. По предварительным данным, в конце февраля, ориентировочно, 26-го, он не вышел на работу, не отвечал на звонки, перестал выходить в соцсети. При осмотре места происшествия сыщики установили, что порядок в жилище не нарушен, умерший находился в домашней одежде. По визуальным признакам, нет оснований полагать, что в отношении журналиста было совершено какое-либо преступление", — отметил Горелых.