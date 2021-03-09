Журналиста Ura.ru нашли мертвым

"Вечером 9 марта 2021 года в своем жилище в доме по улице Мира в городе Березовский найден мертвым журналист Олег Манваров. По факту смерти мужчины следственным отделом по городу Березовский Следственного комитета по Свердловской области организована доследственная проверка. По предварительным данным, явных признаков криминальной смерти нет, смерть была ненасильственной", — сказал он.
"Тело мужчины нашли в его комнате, на втором этаже пятиэтажного здания общежития, где он проживал, судя по обнаруженной коммунальной "платежке" на его имя. По предварительным данным, в конце февраля, ориентировочно, 26-го, он не вышел на работу, не отвечал на звонки, перестал выходить в соцсети. При осмотре места происшествия сыщики установили, что порядок в жилище не нарушен, умерший находился в домашней одежде. По визуальным признакам, нет оснований полагать, что в отношении журналиста было совершено какое-либо преступление", — отметил Горелых.