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Украинский пилот в небе над Крымом предложил россиянам «покинуть самолёт» 

News.ru 17 минут назад
Россиянам предложили «покинуть самолёт» в небе над Крымом
Фото: РИА Новости
Пролетавший над Крымом украинский пилот предложил россиянам воспользоваться аварийными выходами.
По некоторым данным, действие происходит на борту самолета, принадлежащего украинскому авиаперевозчику Windrose. «Шутку» пилота очевидцы сняли на видео. В ролике, опубликованном в соцсетях 9 марта, слышно, как командир корабля на украинском языке обращается к пассажирам.
Наш путь пролегает вдоль нашего украинского Крыма. Если на борту есть россияне — аварийные выходы промаркированы зелёными значками. Вы имеете чудесную возможность воссоединиться с родной гаванью, — сказал пилот, пожелав остальным пассажирам приятного полёта.
Позднее возникла версия, что это видео является фейком, поскольку указанная авиакомпания над Крымом не летает.
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