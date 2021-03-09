Россиянам предложили «покинуть самолёт» в небе над Крымом

Пролетавший над Крымом украинский пилот предложил россиянам воспользоваться аварийными выходами.
По некоторым данным, действие происходит на борту самолета, принадлежащего украинскому авиаперевозчику Windrose. «Шутку» пилота очевидцы сняли на видео. В ролике, опубликованном в соцсетях 9 марта, слышно, как командир корабля на украинском языке обращается к пассажирам.
Наш путь пролегает вдоль нашего украинского Крыма. Если на борту есть россияне — аварийные выходы промаркированы зелёными значками. Вы имеете чудесную возможность воссоединиться с родной гаванью, — сказал пилот, пожелав остальным пассажирам приятного полёта.
Позднее возникла версия, что это видео является фейком, поскольку указанная авиакомпания над Крымом не летает.