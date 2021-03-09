Россиянам предложили «покинуть самолёт» в небе над Крымом

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Пролетавший над Крымом украинский пилот предложил россиянам воспользоваться аварийными выходами.

По некоторым данным, действие происходит на борту самолета, принадлежащего украинскому авиаперевозчику Windrose. «Шутку» пилота очевидцы сняли на видео. В ролике, опубликованном в соцсетях 9 марта, слышно, как командир корабля на украинском языке обращается к пассажирам.

Наш путь пролегает вдоль нашего украинского Крыма. Если на борту есть россияне — аварийные выходы промаркированы зелёными значками. Вы имеете чудесную возможность воссоединиться с родной гаванью, — сказал пилот, пожелав остальным пассажирам приятного полёта.

Позднее возникла версия, что это видео является фейком, поскольку указанная авиакомпания над Крымом не летает.