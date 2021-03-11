Скопинского маньяка затравили в родном городе

Один из соседей даже намеревался выкупить дом Виктора, чтобы тот больше появлялся в черте города.

Напомним, слесарь Мохов в 2000 году похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их почти четыре года в подвале, расположенном под гаражом на дачном участке в Скопине. Вход в подвал был настолько качественно замаскирован, что в будущем его не смогли обнаружить даже сотрудники милиции, стоявшие прямо перед ним.