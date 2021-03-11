Скопинского маньяка затравили в родном городе

70-летний Виктор Мохов
, известный как «скопинский маньяк», вышел на свободу и теперь обязан прожить шесть лет в родном городе.
Сотрудница завода, где некогда трудился Мохов, рассказала о негативной реакции соседей.
«Ему не выжить. Знаю, что в магазинах его обслуживать не станут, в кафе тоже не пустят. Сейчас люди думают его фотографии развесить по городу, чтобы народ знал его в лицо. Родители предупредили своих детей: если пересекутся случайно с Моховым, чтобы не говорили с ним. Думали даже письмо в местную администрацию отправить, чтобы его отселили подальше», — цитирует СтарХит собеседницу.
Один из соседей даже намеревался выкупить дом Виктора, чтобы тот больше появлялся в черте города.
Ранее жертва «скопинского маньяка» рассказала о страхе из-за его освобождения.
Напомним, слесарь Мохов в 2000 году похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их почти четыре года в подвале, расположенном под гаражом на дачном участке в Скопине. Вход в подвал был настолько качественно замаскирован, что в будущем его не смогли обнаружить даже сотрудники милиции, стоявшие прямо перед ним.
В неволе одна из пленниц дважды рожала от Мохова, но оба раза преступник отбирал детей. Маньяк плохо кормил девушек, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, таким образом они спаслись. Мохова приговорили к 17 годам колонии строгого режима
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