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Пожизненно осужденного «последнего маньяка СССР» отказались выпускать на волю 

Lenta.ru 42 минуты назад
«Последнего маньяка СССР» отказались выпускать на волю
Фото: Криминальная Россия HD на YouTube
Дмитрию Гридину, пожизненно осужденному за убийства и изнасилования школьниц в Магнитогорске и известному как «последний маньяк СССР», отказано в условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом сообщается на сайте Белозерского районного суда Вологодской области.
Гридин был осужден в октябре 1990 года и приговорен к смертной казни. Однако 1993 году смертная казнь в стране была отменена и его приговор был заменен на пожизненное лишение свободы в колонии Белозерского района Вологодской области.
Гридин в очередной раз обратился в суд с ходатайством об УДО, мотивируя его тем, что отбыл 31 год лишения свободы, не допуская злостных нарушений порядка отбывания наказания. Осужденный отметил, что не признает свою вину по приговору суда, поскольку в ходе следствия был вынужден оговорить себя.
Однако, как было установлено судом, осужденный не всегда соблюдает требования режима содержания. В частности, за все время отбывания наказания Гридин допустил 24 нарушения, находясь в СИЗО и колонии. Кроме того, осужденный не всегда корректно реагировал на меры профилактического характера. С учетом эти обстоятельств суд решил, что не имеет достаточно данных об исправлении Гридина, и отказал в удовлетворении ходатайства.
Свое первое преступление «последний маньяк СССР» совершил в 1989 году, убив 16-летнюю девушку в Магнитогорске. В том же году в милицию стали поступать сообщения от других жительниц города, которые жаловались на попытки нападения на них в подъездах и лифтах их собственных домов. Из-за этого маньяк Гридин получил прозвище «лифтер».
До своего задержания он убил еще двоих девушек, но выжившие жертвы маньяка смогли его опознать. После поимки Гридин полностью признал свою вину и объяснил преступления неудачной семейной жизнью.
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Происшествия , ФСИН , Вологодская Область , Магнитогорск , Челябинская Область
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