Школьника заподозрили в подготовке к расстрелу учеников

"Подросток писал в социальной сети, что собирается расстрелять одноклассников… Возбудили уголовное дело по части 1 статьи 30 — части 1 статьи 205 УК "Приготовление к террористическому акту". В воскресенье суд избрал ему домашний арест… Вину он не признает", — сказал собеседник агентства.