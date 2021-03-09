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Пензенского школьника заподозрили в подготовке к расстрелу одноклассников 

РИА Новости 11 минут назад
Школьника заподозрили в подготовке к расстрелу учеников
Фото: РИА Новости
Следователи в Пензенской области заподозрили 16-летнего школьника в подготовке к расстрелу своих одноклассников, мальчик помещен под домашний арест, вину он не признает, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

"Подросток писал в социальной сети, что собирается расстрелять одноклассников… Возбудили уголовное дело по части 1 статьи 30 — части 1 статьи 205 УК "Приготовление к террористическому акту". В воскресенье суд избрал ему домашний арест… Вину он не признает", — сказал собеседник агентства.

РИА Новости пока не располагает комментариями СУСК по региону по поводу данного дела.
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Происшествия , СКР , РИА Новости
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