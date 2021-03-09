Школьника заподозрили в подготовке к расстрелу учеников

Следователи в Пензенской области заподозрили 16-летнего школьника в подготовке к расстрелу своих одноклассников, мальчик помещен под домашний арест, вину он не признает, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Подросток писал в социальной сети, что собирается расстрелять одноклассников… Возбудили уголовное дело по части 1 статьи 30 — части 1 статьи 205 УК "Приготовление к террористическому акту". В воскресенье суд избрал ему домашний арест… Вину он не признает", — сказал собеседник агентства.
РИА Новости пока не располагает комментариями СУСК по региону по поводу данного дела.