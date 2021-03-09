Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Архангельская студентка пыталась сжечь колледж 

ИА Regnum и ещё 1 35 минут назад
Архангельская студентка попыталась сжечь колледж
Фото: РИА НОВОСТИ
В Архангельске возбудили уголовное дело в отношении студентки колледжа — девушку подозревают в попытке поджога учебного заведения.
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УМВД, ЧП произошло еще 27 февраля. По версии следствия, девушка сложила в кучу различные вещи, полила их заранее приобретенной легковоспламеняющейся жидкостью, подожгла и скрылась. Сработала противопожарная сигнализация. Пожарные прибыли на место и локализовали возгорание. В результате пожара поврежден пол на площади 5 кв.м.
Задержанная правоохранителями студентка призналась, что на преступление ее толкнули сложные взаимоотношения с одним из сотрудников учебного заведения.
Видео дня. Меган Маркл облила грязью семью принца Гарри в интервью Опре
ИА Regnum: последние новости
СК возбудил дело по факту убийства женщины и трёх детей в Подмосковье СК возбудил дело по факту убийства женщины и трёх детей в Подмосковье Арестован пермский школьник, обвиняемый в жестоком тройном убийстве Арестован пермский школьник, обвиняемый в жестоком тройном убийстве Ребёнок получил травмы в горнолыжном парке Подмосковья Ребёнок получил травмы в горнолыжном парке Подмосковья
Происшествия , Архангельская Область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Корабль из «Звездных войн» в якутском парке сняли на видео
00:47
Корабль из «Звездных войн» в якутском парке сняли на видео
Технологии
Момент столкновения «Лады» и поезда под Рязанью попал на видео
00:20
Момент столкновения «Лады» и поезда под Рязанью попал на видео
Происшествия
Вытащивших дельфина на берег мужчин сняли на видео
00:18
Вытащивших дельфина на берег мужчин сняли на видео
Общество
Вмерзшего в лед пса показали на видео
00:17
Вмерзшего в лед пса показали на видео
Общество Происшествия
Опубликовано видео массового ДТП в Сочи
00:07
Опубликовано видео массового ДТП в Сочи
Происшествия
Музыкант обрызгал пассажира из перцового баллончика и попал на видео
00:39
Музыкант обрызгал пассажира из перцового баллончика и попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Крокодил украл пойманную рыбаками акулу и попал на видео
00:37
Крокодил украл пойманную рыбаками акулу и попал на видео
В мире Происшествия
Крушивший лифт битой россиянин попал на видео
01:01
Крушивший лифт битой россиянин попал на видео
Происшествия
Porsche пробил стену паркинга в Москве и повис в воздухе
00:28
Porsche пробил стену паркинга в Москве и повис в воздухе
Происшествия Новости Москвы
Гаишник до смерти забил своего 6-летнего сына
01:48
Гаишник до смерти забил своего 6-летнего сына
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение