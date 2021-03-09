Архангельская студентка попыталась сжечь колледж

Архангельске возбудили уголовное дело в отношении студентки колледжа — девушку подозревают в попытке поджога учебного заведения.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УМВД, ЧП произошло еще 27 февраля. По версии следствия, девушка сложила в кучу различные вещи, полила их заранее приобретенной легковоспламеняющейся жидкостью, подожгла и скрылась. Сработала противопожарная сигнализация. Пожарные прибыли на место и локализовали возгорание. В результате пожара поврежден пол на площади 5 кв.м.

Задержанная правоохранителями студентка призналась, что на преступление ее толкнули сложные взаимоотношения с одним из сотрудников учебного заведения.