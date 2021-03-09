В Турции вынесли приговор по делу посла Карлова

Суд в Анкаре вынес приговор по делу об убийстве в 2016 году российского посла в Турции Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости.
Пятеро из 28 обвиняемых оправдали. Шесть человек приговорили к тюремному заключению сроком от пяти до девяти лет. Еще пять обвиняемых турецкий суд приговорил к пожизненному заключению.
Как передает корреспондент, приговор продолжают оглашать.
Убийство Карлова
Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Обвинения были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе оппозиционному исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену, который обвинения отвергает. В обвинительном заключении отмечается, что убийство Карлова является провокацией с целью нанесения ущерба турецко-российским отношениям.
Суд по делу об убийстве российского посла начался 8 января 2019 года. Прокуратура Турции потребовала приговорить к пожизненному заключению восемь обвиняемых — Шахина Сёгута, Рамазана Юджеля, Ахмета Кылычарслана, Салиха Йылмаза, Хюсейна Кётюдже, Вехби Кюршата Акалына, Хайреддина Айдынбаша и Мустафу Тимура Озкана.
Пятерых обвиняемых — Хасана Тунджа, Айше Сегют, Каана Бюльбюля, Серджана Башара и Уфука Гюля — прокуратура потребовала приговорить к 15-летнему тюремному заключению, шестерых — Догукана Сейлемеза, Кадира Шамлы, Огузхана Озтюрка, Абдульсамета Кекеча, Сефа Курназа и Билаля Дерели — оправдать. Дела 9 обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе Гюлена, прокуратура просила рассмотреть отдельно.