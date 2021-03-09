Таксист выманил у двоих волгоградцев полмиллиона 

Таксист выманил у двоих жителей Волгограда почти 500 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Волгоградского областного суда.

В январе 2020 года 25-летний Навои Мамедов представился ранее незнакомому А. И. сотрудником правоохранительных органов и предложил проверить его жену на верность за вознаграждение.

Некоторое время спустя он сообщил А. И. о готовящемся задержании его супруги и детей сотрудниками правоохранительных органов и предложил помочь им избежать этого также за вознаграждение.

В январе 2020-го Мамедов представился знакомой А. И. девушке С. сотрудником специальных служб и предложил ей принять миллион рублей от его руководства после осуществления ставки в букмекерской конторе в размере 30 тысяч рублей.

Позже он убедил С., что ей полагается квартира стоимостью около восьми миллионов рублей в качестве подарка при условии оплаты оформления права собственности на эту недвижимость в размере 44 тысяч. Всего мужчина похитил у А. И. денежные средства и имущество на сумму 400,1 тысячи рублей, а у С. — денежные средства на сумму 74,3 тысячи.

Кроме того, в мае он обратился в дежурную часть полиции с заведомо ложным заявлением о том, что клиент, угрожая ножом, похитил у него денежные средства и автомобиль, а в мае-июне неоднократно сообщал сотруднику ФСБ заведомо ложные сведения о готовящихся взрывах в крупных городах России.