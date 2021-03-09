Таксист выманил у двоих волгоградцев полмиллиона 

Таксист выманил у двоих жителей Волгограда почти 500 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Волгоградского областного суда.
В январе 2020 года 25-летний Навои Мамедов представился ранее незнакомому А. И. сотрудником правоохранительных органов и предложил проверить его жену на верность за вознаграждение.
Некоторое время спустя он сообщил А. И. о готовящемся задержании его супруги и детей сотрудниками правоохранительных органов и предложил помочь им избежать этого также за вознаграждение.
В январе 2020-го Мамедов представился знакомой А. И. девушке С. сотрудником специальных служб и предложил ей принять миллион рублей от его руководства после осуществления ставки в букмекерской конторе в размере 30 тысяч рублей.
Позже он убедил С., что ей полагается квартира стоимостью около восьми миллионов рублей в качестве подарка при условии оплаты оформления права собственности на эту недвижимость в размере 44 тысяч. Всего мужчина похитил у А. И. денежные средства и имущество на сумму 400,1 тысячи рублей, а у С. — денежные средства на сумму 74,3 тысячи.
Кроме того, в мае он обратился в дежурную часть полиции с заведомо ложным заявлением о том, что клиент, угрожая ножом, похитил у него денежные средства и автомобиль, а в мае-июне неоднократно сообщал сотруднику ФСБ заведомо ложные сведения о готовящихся взрывах в крупных городах России.
Мамедов был в этом уличен. Тракторозаводский районный суд Волгограда признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных уголовными статьями «Мошенничество», «Заведомо ложный донос» и «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», и приговорил к лишению свободы на три года и один месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Мужчина обжаловал приговор, однако Волгоградский областной суд не нашел оснований для его изменения или отмены. Приговор вступил в законную силу.