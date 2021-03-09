В Москве из машины каршеринга украли руль 

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Неизвестный в Москве украл из каршеринговой машины "Делимобиля" руль, ущерб составил более 120 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах

"Кража произошла 27 февраля, неизвестный похитил рулевое колесо вместе с подушкой безопасности из автомобиля Volkswagen, ущерб "Каршеринг Руссия" составил около 121 тысячи рублей", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что накануне по данному факту было возбуждено уголовное дело о краже.

Официальными комментариями московской полиции РИА Новости пока не располагает.

Согласно информации с сайта "Делимобиля", данная торговая марка относится к компании "Каршеринг Руссия".