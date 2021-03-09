Мужчина «нокаутировал» праздновавшую 8 Марта даму в кафе

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Москва

Избиение женщины посетителем кафе Чувашии попало на видео 

Алевтина Жаркова 49 минут назад
В Чувашии мужчина избил в кафе женщину, которая отмечала 8 Марта. Неадекватный посетитель заведения города Новочебоксарска в ночь на 7 марта напал на местную жительницу и несколько раз пнул ее ногой в живот. Это происшествие запечатлела камера видеонаблюдения.
34-летняя женщина проводила время в баре вместе со своими подругами. Однако веселье омрачилось конфликтом, который возник с другой отдыхающей в заведении дамой. Между ними завязалась потасовка, и тогда один из гостей вступился за незнакомку и ударил ее оппонентку ногой в живот. На кадрах видно, как после «нокаута» женщина падает на пол.
Происшествия , Видео
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