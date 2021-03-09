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По меньше мере девять человек стали жертвами крупного пожара в офисном здании в Индии , среди которых четверо пожарных и один помощник младшего инспектора местной полиции. Сообщается, что пять человек сгорели в лифте.

Возгорание на 13-м этаже высотного строения в Калькутте, принадлежащего железнодорожной организации, возникло после взрыва накануне вечером. На месте ЧП была развернута полномасштабная спасательная операция. Кадры страшного пожара публикует телеканал «360». Причины пожара выясняются.