Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

В Чувашии мужчина избил праздновавшую 8 Марта девушку 

РИА Новости 34 минуты назад
Полиция разыскивает мужчину, несколько раз ударившего ногой в живот девушку, отмечавшую 8 Марта в кафе Новочебоксарска, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Чувашии.
Сообщение об избиении девушки в кафе по улице Коммунистическая поступило в дежурную часть отдела полиции по Новочебоксарску ночью 7 марта.

"Девушки отдыхали в кафе в канун праздника 8 Марта. У них возник конфликт с другой женской компанией на танцполе, даже небольшая потасовка. За ту компанию девушек вступились молодые люди. Один из них ударил потерпевшую ногой несколько раз, после чего она упала на пол. Сотрудники кафе нажали "тревожную" кнопку", — рассказали в полицейском главке.

Полиция проводит проверку. Пострадавшей девушке дали направление на проведение медицинского исследования.
Сотрудники полиции изучили видеозапись с камеры наблюдения в кафе, на которой видно, как мужчина в возрасте 25-30 лет несколько раз ударил потерпевшую ногой в живот.

"Устанавливается личность злоумышленника, ведется его розыск. Пока нападавший не найден", — добавили в полиции.

Девушка жестоко избила подругу в Москве
Последние новости
Мясников предупредил о смертельной опасности популярных препаратов Мясников предупредил о смертельной опасности популярных препаратов "Скопинский маньяк" нарушил условия надзора сразу после освобождения "Скопинский маньяк" нарушил условия надзора сразу после освобождения Ученые выяснили, у кого не бывает рака Ученые выяснили, у кого не бывает рака
Комментарии 15
Происшествия , Видео , МВД , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Гаишник до смерти забил своего 6-летнего сына
01:48
Гаишник до смерти забил своего 6-летнего сына
Происшествия Криминал
Семья погибла в провалившейся под лед машине в Приморье
00:15
Семья погибла в провалившейся под лед машине в Приморье
Происшествия
Ребенка ударило током в московском ТЦ
03:21
Ребенка ударило током в московском ТЦ
Происшествия Новости Москвы
5 человек сгорели в лифте в офисном здании
01:13
5 человек сгорели в лифте в офисном здании
Происшествия В мире
Сожитель жестоко зарезал 17-летнюю девушку в Новосибирске
00:39
Сожитель жестоко зарезал 17-летнюю девушку в Новосибирске
Происшествия Криминал
10 человек упали с балкона во время драки со священниками
00:48
10 человек упали с балкона во время драки со священниками
Происшествия В мире
Переброска танков ВСУ в Донбасс попала на видео
00:16
Переброска танков ВСУ в Донбасс попала на видео
Армия Войска
Подросток случайно взорвал самодельную бомбу в школе
00:19
Подросток случайно взорвал самодельную бомбу в школе
Происшествия США
Погоню за пьяным водителем в Башкирии показали на видео
01:08
Погоню за пьяным водителем в Башкирии показали на видео
Происшествия
Опубликовано видео драки в новосибирском баре
01:00
Опубликовано видео драки в новосибирском баре
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение