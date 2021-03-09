В Чувашии мужчина избил праздновавшую 8 Марта девушку 

"Девушки отдыхали в кафе в канун праздника 8 Марта. У них возник конфликт с другой женской компанией на танцполе, даже небольшая потасовка. За ту компанию девушек вступились молодые люди. Один из них ударил потерпевшую ногой несколько раз, после чего она упала на пол. Сотрудники кафе нажали "тревожную" кнопку", — рассказали в полицейском главке.