На нефтяном месторождении в ЯНАО прорвало трубопровод 

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Трубопровод прорвало на Ярайнерском нефтяном месторождении в ЯНАО , произошел разлив на площади 1100 "квадратов", сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.

"На Ярайнерском нефтяном месторождении (АО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз") произошел порыв внутрипромыслового трубопровода с последующим разливом на площади 1100 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что задвижки трубопровода перекрыты, в водоемы нефть не попала. Сейчас идут работы по сбору и вывозу загрязненной снежной массы и грунта.