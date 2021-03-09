Сожитель жестоко зарезал 17-летнюю девушку в Новосибирске

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Москва

Арест убившего 17-летнюю девушку сожителя в Новосибирске сняли на видео 

Алевтина Жаркова 2 часа назад
В Новосибирске арестован 19-летний молодой человек, который убил 17-летнюю сожительницу. В ходе ссоры он нанес своей возлюбленной 35 ножевых ранений. Тело погибшей было обнаружено 7 марта в квартире дома в Дзержинском районе.
Подозреваемого задержали спустя несколько часов после совершения преступления. На допросе молодой человек дал признательные показания и рассказал, как убил девушку. Оперативное видео обнародовал Следственный комитет России.
Как утверждает сам парень, во время бытового конфликта у них с убитой возникла небольшая потасовка. Он схватился за нож и ударил им свою оппонентку.
После убийства возлюбленной он перевел с ее банковской карты три тысячи рублей, забрал ее сотовый телефон и ноутбук, которые впоследствии сдал в ломбард.
Происшествия , Видео , Криминал , СКР
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