Сожитель жестоко зарезал 17-летнюю девушку в Новосибирске

Новосибирске арестован 19-летний молодой человек, который убил 17-летнюю сожительницу. В ходе ссоры он нанес своей возлюбленной 35 ножевых ранений. Тело погибшей было обнаружено 7 марта в квартире дома в Дзержинском районе.

Подозреваемого задержали спустя несколько часов после совершения преступления. На допросе молодой человек дал признательные показания и рассказал, как убил девушку. Оперативное видео обнародовал Следственный комитет России

Как утверждает сам парень, во время бытового конфликта у них с убитой возникла небольшая потасовка. Он схватился за нож и ударил им свою оппонентку.

После убийства возлюбленной он перевел с ее банковской карты три тысячи рублей, забрал ее сотовый телефон и ноутбук, которые впоследствии сдал в ломбард.