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Пассажир московского метро распылил в вагоне газ 

Мослента и ещё 2 41 минуту назад
Пассажир московского метро распылил в вагоне газ
Фото: РИА Новости
Один из пассажиров московского метрополитена распылил газ в вагоне поезда на станции «Охотный ряд». Об этом во вторник, 9 марта, сообщает «Российская газета» со ссылкой на замначальника пресс-службы ГУ МВД по Москве Екатерину Гузь.
В вагон вошел молодой человек, который затем начал громко дудеть в трубу. Один из пассажиров подошел к нему и сделал замечание. В ответ на это молодой человек распылил мужчине в лицо газовый баллончик, о чем свидетельствуют кадры с камер.
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Пострадавшим оказался 33-летний житель столицы. Он был доставлен в больницу с химическим ожогом век. Подозреваемый, 25-летний житель Подмосковья, был задержан. Против него было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Суд определил молодого человека под домашний арест.
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Происшествия , Екатерина Гузь , МВД , "Российская газета" , Москва , Московская область
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