Пассажир московского метро распылил в вагоне газ 

В вагон вошел молодой человек, который затем начал громко дудеть в трубу. Один из пассажиров подошел к нему и сделал замечание. В ответ на это молодой человек распылил мужчине в лицо газовый баллончик, о чем свидетельствуют кадры с камер.

Пострадавшим оказался 33-летний житель столицы. Он был доставлен в больницу с химическим ожогом век. Подозреваемый, 25-летний житель Подмосковья, был задержан. Против него было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Суд определил молодого человека под домашний арест.