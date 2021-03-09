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16-летний подросток планировал расстрелять одноклассников 

Артём Кульша 1 час назад
16-летний подросток планировал расстрелять одноклассников
Фото: РИА Новости
В Пензенской области был задержан подросток, который планировал расстрелять одноклассников из ружья. Об этом сообщает телеграм-канал «База».
Некоторое время назад 16-летний уроженец села Верхний Ломов по имени Максим решил, что одноклассники недостаточно его уважают. Он принял решение наказать их за это — расстрелять из ружья, которое принадлежало его деду. Сотрудникам полиции стало известно об этом. Они возбудили в отношении молодого человека уголовное дело по статьям «Террористический акт» и «Приготовление к убийству» и задержали его.
В феврале, как сообщал «Рамблер», стало известно, что 16-летний житель Перми арендовал трехкомнатную квартиру и организовал там лабораторию по производству мефедрона. Он нанял двух женщин 22 лет, чтобы те фасовали наркотическое вещество и размещали его в так называемые закладки. В какой-то момент все они были уличены.
В январе в ФСБ сообщили о задержании в Башкирии 26-летнего мужчины, который осуществлял подготовку вооруженного нападения на сотрудников правоохранительных органов. Силовики обнаружили и изъяли у него огнестрельное оружие с боеприпасами, компоненты самодельного взрывного устройства, средства связи, а в них — инструкции по изготовлению бомбы и переписку с находящимися за рубежом эмиссарами террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам».
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Происшествия , ФСБ , МВД
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