16-летний подросток планировал расстрелять одноклассников 

Некоторое время назад 16-летний уроженец села Верхний Ломов по имени Максим решил, что одноклассники недостаточно его уважают. Он принял решение наказать их за это — расстрелять из ружья, которое принадлежало его деду. Сотрудникам полиции стало известно об этом. Они возбудили в отношении молодого человека уголовное дело по статьям «Террористический акт» и «Приготовление к убийству» и задержали его.

В феврале, как сообщал «Рамблер», стало известно, что 16-летний житель Перми арендовал трехкомнатную квартиру и организовал там лабораторию по производству мефедрона. Он нанял двух женщин 22 лет, чтобы те фасовали наркотическое вещество и размещали его в так называемые закладки. В какой-то момент все они были уличены.